У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ударного БпЛА
Київ • УНН
У Києві знову оголошено повітряну тривогу через наближення ударного безпілотника. Київська міська військова адміністрація закликає жителів залишатися в укриттях до відбою загрози.
У Києві знову оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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Повітряні Сили попереджали, що до Києва наближається ударний БпЛА. Відтак, до відбою загрози варто залишатися в укриттях.