В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного БпЛА

В Киеве снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.

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Воздушные Силы предупреждали, что в Киев приближается ударный БпЛА. Следовательно, до отбоя угрозы стоит оставаться в укрытиях.

В Киеве работает ППО - КГВА