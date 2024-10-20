В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного БпЛА
Киев • УНН
В Киеве снова объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного беспилотника. Киевская городская военная администрация призывает жителей оставаться в укрытиях до отбоя угрозы.
В Киеве снова объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
Напомним
Воздушные Силы предупреждали, что в Киев приближается ударный БпЛА. Следовательно, до отбоя угрозы стоит оставаться в укрытиях.
В Киеве работает ППО - КГВА19 октября 2024, 01:45 • 43077 просмотров