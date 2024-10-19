У Києві працює ППО - КМВА
Київ • УНН
У Києві активовано сили протиповітряної оборони через атаку ворожих безпілотників. КМВА закликає мешканців перебувати в укриттях, у столиці та кількох областях оголошено повітряну тривогу.
У Києві під час атаки ворожих безпілотників працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, пише УНН.
В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!
Нагадаємо
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.