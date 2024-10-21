В Киеве упали обломки вражеских дронов: одному пострадавшему медики оказали помощь на месте

В Киеве в результате атаки вражеских БпЛА обломки упали на открытую территорию. В то же время в Голосеевском районе в многоквартирном жилом доме частично повреждена отделка стен и выбиты окна. Об этом сообщает Начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В столице Украины из-за атаки ударных беспилотников произошло падение обломков в Днепровском районе. Предварительно, они приземлились на открытой территории. Пожар не обнаружен, а информации о возможных разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

В Голосеевском районе зафиксировано частичное повреждение отделки стен в многоквартирном жилом доме, а также выбиты окна. Однако серьезных разрушений и возгораний не произошло. К счастью, пострадавшие также не обнаружены.

Кроме того, в Соломенском районе произошло возгорание кровли частного жилого дома. В настоящее время пожар локализовали, а пострадавшему медики оказали помощь на месте.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного БпЛА