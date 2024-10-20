Київ відбив нічну атаку ворожих дронів: руйнувань і постраждалих немає
Київ • УНН
Цієї ночі Київ зазнав повітряної атаки ворожих безпілотників у кілька хвиль. ППО знешкодила близько десятка дронів, за попередніми даними руйнувань і постраждалих немає.
Цієї ночі Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку ворожих сил. Ворожі безпілотники, запущені з південного та північно-східного напрямків, атакували місто у кілька хвиль. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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Повітряна тривога в столиці оголошувалася двічі, загалом тривала близько трьох годин. Завдяки зусиллям ППО, близько десятка ударних дронів було знешкоджено на підступах до Києва та в його межах. Повітряні Сили обіцяють оприлюднити точну кількість та тип знищених дронів.
На щастя, за попередніми даними, руйнувань не зафіксовано, і інформації про постраждалих також не надходило. Оперативні дані продовжують оновлюватися.
Влада закликає жителів Києва бути обережними, дотримуватися правил безпеки та завжди користуватися укриттями під час оголошення небезпеки.
У Києві оголошено повітряну тривогу через наближення ударного БпЛА20.10.24, 02:27 • 48889 переглядiв