Киев отразил ночную атаку вражеских дронов: разрушений и пострадавших нет
Киев • УНН
Этой ночью Киев подвергся воздушной атаке вражеских беспилотников в несколько волн. ПВО обезвредила около десятка дронов, по предварительным данным разрушений и пострадавших нет.
Этой ночью Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны вражеских сил. Вражеские беспилотники, запущенные с южного и северо-восточного направлений, атаковали город в несколько волн. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.
Детали
Воздушная тревога в столице объявлялась дважды, в целом длилась около трех часов. Благодаря усилиям ПВО, около десятка ударных дронов было обезврежено на подступах к Киеву и в его пределах. Воздушные Силы обещают обнародовать точное количество и тип уничтоженных дронов.
К счастью, по предварительным данным, разрушений не зафиксировано, и информации о пострадавших также не поступало. Оперативные данные продолжают обновляться.
Власти призывают жителей Киева быть осторожными, соблюдать правила безопасности и всегда пользоваться укрытиями во время объявления опасности.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного БпЛА19 октября 2024, 23:27 • 8258 просмотров