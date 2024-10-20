Киев отразил ночную атаку вражеских дронов: разрушений и пострадавших нет

Этой ночью Киев подвергся очередной воздушной атаке со стороны вражеских сил. Вражеские беспилотники, запущенные с южного и северо-восточного направлений, атаковали город в несколько волн. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Воздушная тревога в столице объявлялась дважды, в целом длилась около трех часов. Благодаря усилиям ПВО, около десятка ударных дронов было обезврежено на подступах к Киеву и в его пределах. Воздушные Силы обещают обнародовать точное количество и тип уничтоженных дронов.

К счастью, по предварительным данным, разрушений не зафиксировано, и информации о пострадавших также не поступало. Оперативные данные продолжают обновляться.

Власти призывают жителей Киева быть осторожными, соблюдать правила безопасности и всегда пользоваться укрытиями во время объявления опасности.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного БпЛА