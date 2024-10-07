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Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Ракетна атака рф на Київ: ППО знищила всі цілі, уламки впали в двох районах

Київ • УНН

 • 20060 перегляди

Вранці ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО успішно знищило всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, без руйнувань і постраждалих.

Вранці російські війська завдали ракетного удару по Києву, застосувавши ракети "Кинджал". ППО, попередньо, знищила всі повітряні цілі. Зафіксовано падіння уламків у Голосіївському та Солом'янському районах, наразі без руйнувань і постраждалих, повідомили у понеділок у КМВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні вранці, біля 08:30 ворог завдав ракетного удару по Києву. Попередньо, російські війська застосували аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В столиці працювало ППО. За попередніми даними, усі повітряні цілі були успішно знищені. Внаслідок ракетної атаки в двох районах столиці зафіксовано падіння уламків – в Голосіївському та Солом’янському районах", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"За інформацією на цю хвилину - в місті без руйнувань та постраждалих. Дані оперативного зведення уточнюються", - зазначив він.

У Києві працювала ППО на тлі ворожих пусків ракет "Кинджал" - КМВА07.10.24, 08:40 • 15934 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКиїв
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 «Кинджал»
solomianskyi-raionСолом'янський район
holosiivskyi-raionГолосіївський район
serhii-popkoСергій Попко
mih-31-mikoianaМіГ-31
kyivКиїв

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