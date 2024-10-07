У Києві працювала ППО на тлі ворожих пусків ракет "Кинджал" - КМВА
Київ • УНН
У Києві оголошено повітряну тривогу, працює протиповітряна оборона. Зафіксовано пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. Голова КМВА закликає перебувати в укриттях до відбою тривоги.
У Києві оголошено повітряну тривогу, було зафіксовано ворожі пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К, працювала протиповітряна оборона, повідомили у КМВА у понеділок, пише УНН.
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"Відмічено пуски ракет Х-47М2 "Кинджал" з носіїв МіГ-31К. В Києві працювало ППО. Перебувайте в укриттях до відбою тривоги", - зазначив Попко.
На Київщині працює ППО - ОВА 07.10.24, 08:37 • 14274 перегляди