В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА
Киев • УНН
В Киеве объявлена воздушная тревога, работает противовоздушная оборона. Зафиксированы пуски ракет Х-47М2 «Кинжал» с носителей МиГ-31К. Председатель КГВА призывает находиться в укрытиях до отбоя тревоги.
В Киеве объявлена воздушная тревога, были зафиксированы вражеские пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К, работала противовоздушная оборона, сообщили в КГВА в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - отметил Попко.
На Киевщине работает ПВО - ОВА7 октября 2024, 05:37 • 5912 просмотров