В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА

В Киеве объявлена воздушная тревога, были зафиксированы вражеские пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К, работала противовоздушная оборона, сообщили в КГВА в понедельник, пишет УНН.

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"Отмечены пуски ракет Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В Киеве работало ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - отметил Попко.

На Киевщине работает ПВО - ОВА