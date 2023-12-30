На Киевщине работает ПВО - ОВА
Киев • УНН
На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.
В Киевской области работает работает противовоздушная оборона по вражеским БпЛА, сообщает Киевская ОВА, пишет УНН.
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям
В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботиться о собственной безопасности.
"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.
Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист 30 декабрь 2023, 19:12 • 21015 просмотров
На Киевщине работает ПВО - ОВА
На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.
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