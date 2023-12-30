На Киевщине работает ПВО - ОВА

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
  •  105578 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
  •  116742 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  143860 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  172934 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  212342 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
28 декабря  •  255567 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  262663 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  262491 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  220999 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  213647 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  195626 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  193511 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  198238 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  180323 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  169456 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
na-kievshchine-rabotaet-pvo-ova

На Киевщине работает ПВО - ОВА

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 19:26  •  21878 просмотра

Read in English

На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.

В Киевской области работает работает противовоздушная оборона по вражеским БпЛА, сообщает Киевская ОВА, пишет УНН

В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям

- говорится в сообщении ОВА.

В ОВА призвали жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, позаботиться о собственной безопасности. 

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - добавили в ОВА.

Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист 30 декабрь 2023, 19:12 • 21015 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
На Київщині працює ППО - ОВА
Air defense system is operating in Kyiv region
Новости по теме

На Киевщине работает ПВО - ОВА

На Киевщине работает противовоздушная оборона по вражеским БПЛА; жителей призывают оставаться в укрытиях.

Война •   •  21878 просмотра
На Киевщине работает ПВО - ОВА

В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что россия может иметь планы атак на Новый год, призывая к постоянной бдительности; Воздушные силы остаются в состоянии боевой готовности.

Война •   •  21887 просмотра
В Воздушных силах прокомментировали вероятность атак рф на Новый год

Оккупанты ударили искандером по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области

В результате ракетного удара российских войск по Селидовому, Донецкой области, погиб 1 человек, 6 получили ранения, повреждены 38 домов.

Война •   •  21314 просмотра
Оккупанты ударили искандером по жилому кварталу в Селидово в Донецкой области

Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист

В результате российской атаки на Харьков были ранены двое детей и британский журналист.

Война •   •  21015 просмотра
Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист

россияне осуществили ракетный удар по Одессе, попали по предприятию

Российские войска выпустили ракету по предприятию в Одессе, никто не пострадал.

Война •   •  20065 просмотра
россияне осуществили ракетный удар по Одессе, попали по предприятию

Вражеская атака на Херсонскую общину: количество погибших увеличилось до двух

В результате российского обстрела Херсонской общины погибли два человека, в том числе 59-летняя женщина.

Война •   •  20001 просмотра
Вражеская атака на Херсонскую общину: количество погибших увеличилось до двух

МВД полностью перестроили систему безопасности полетов своих вертолетов - Клименко

Министерство внутренних дел Украины повысило безопасность полетов вертолетов, введя новые программы подготовки пилотов, тренажеры и более строгие стандарты технического и метеорологического контроля, заявил министр Клименко.

Общество •   •  20188 просмотра
МВД полностью перестроили систему безопасности полетов своих вертолетов - Клименко

Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр

В результате российской атаки на Харьков были ранены 16 человек, о погибших не сообщается; ракеты попали в отель и жилой дом.

Война •   •  53750 просмотра
Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр

Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Украинские войска нанесли 11 авиаударов по российским позициям, уничтожив три зенитные установки и другие военные объекты.

Война •   •  48545 просмотра
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим

В результате российской атаки на центр Харькова ранены 8 человек; повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  43558 просмотра
Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим