Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист
В результате российской атаки на Харьков были ранены двое детей и британский журналист.
россияне осуществили ракетный удар по Одессе, попали по предприятию
Российские войска выпустили ракету по предприятию в Одессе, никто не пострадал.
Вражеская атака на Херсонскую общину: количество погибших увеличилось до двух
В результате российского обстрела Херсонской общины погибли два человека, в том числе 59-летняя женщина.
МВД полностью перестроили систему безопасности полетов своих вертолетов - Клименко
Министерство внутренних дел Украины повысило безопасность полетов вертолетов, введя новые программы подготовки пилотов, тренажеры и более строгие стандарты технического и метеорологического контроля, заявил министр Клименко.
Вражеская атака на центр Харькова: количество пострадавших увеличилось до 16 - мэр
В результате российской атаки на Харьков были ранены 16 человек, о погибших не сообщается; ракеты попали в отель и жилой дом.
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Украинские войска нанесли 11 авиаударов по российским позициям, уничтожив три зенитные установки и другие военные объекты.
Атака рф на Харьков: медики оказывают помощь 8 пострадавшим
В результате российской атаки на центр Харькова ранены 8 человек; повреждена гражданская инфраструктура.
Вражеский обстрел Харькова: известно о четырех раненых
Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела Харькова, который был направлен на центр города и нанес ущерб гражданской инфраструктуре.
В Харькове армия рф попала в жилой дом в центре города
Российские войска обстреляли Харьков, попав в центральный жилой дом, вызвав пожар и повреждения инфраструктуры; данные о жертвах уточняются.
Никаких военных целей в Украине у рф нет, есть только масштабное убийство гражданского населения - Подоляк
Михаил Подоляк утверждает, что целью россии в Украине являются массовые убийства гражданского населения без каких-либо военных целей.