Удар рф по Харькову: среди пострадавших - двое детей и иностранный журналист

Среди пострадавших в результате вражеской атаки на центр Харькова в субботу вечером - двое детей и журналист из Великобритании. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, пишет УНН.

Под вечер россия обстреляла центр Харькова, в очередной раз ударив по гражданской инфраструктуре. ГСЧС, полиция - работают. Домедицинскую помощь спасатели оказали 7 людям, из которых 2 детей. Среди пострадавших - журналист из Великобритании - написал Клименко в Telegram.

Также, по его словам, чрезвычайники и полицейские эвакуировали из поврежденного дома 8 человек, передав их врачам и психологам.

Напомним

российские войска в субботу вечером нанесли более шести ударов по Харькову.

В результате удара армии рф по центру Харькова, предварительно, нет погибших. По данным мэра Игоря Терехова, пострадало 16 человек.