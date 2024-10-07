На Київщині працює ППО - ОВА
Київ • УНН
На Київщині зафіксовано ракетну атаку, працюють сили ППО. Жителів закликають дотримуватися інформаційної тиші, не знімати роботу захисників та залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У Київській області працює протиповітряна оборона під час ракетної атаки армії рф, повідомляє у понеділок КОВА, передає УНН.
Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО.Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників!Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги.