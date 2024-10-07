Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  102256 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  172033 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  191499 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  191188 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  180738 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

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Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  131795 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  113443 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125540 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124379 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124477 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:11  •  9372 просмотра

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Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, на данный момент без разрушений и пострадавших, сообщили в понедельник в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков - в Голосеевском и Соломенском районах", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"По информации на эту минуту - в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки уточняются", - отметил он.

В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА7 октября 2024, 05:40 • 10257 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиев
kievskaya-gorodskaya-gosudarstvennaya-administratsiyaКиевская городская государственная администрация
kh-47m2-kynzhalХ-47М2 "Кинжал"
solomianskyi-raionСоломенский район
holosiivskyi-raionГолосеевский район
serhii-popkoСергей Попко
mih-31-mikoianaМиГ-31
kievКиев