Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах
Киев • УНН
Утром враг нанес ракетный удар по Киеву, применив ракеты «Кинжал». ПВО успешно уничтожило все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, без разрушений и пострадавших.
Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, на данный момент без разрушений и пострадавших, сообщили в понедельник в КГВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков - в Голосеевском и Соломенском районах", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
"По информации на эту минуту - в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки уточняются", - отметил он.
В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА7 октября 2024, 05:40 • 10257 просмотров