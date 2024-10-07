Ракетная атака рф на Киев: ПВО уничтожила все цели, обломки упали в двух районах

Утром российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, применив ракеты "Кинжал". ПВО, предварительно, уничтожила все воздушные цели. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском и Соломенском районах, на данный момент без разрушений и пострадавших, сообщили в понедельник в КГВА в Telegram, пишет УНН.

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"Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков - в Голосеевском и Соломенском районах", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

"По информации на эту минуту - в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативной сводки уточняются", - отметил он.

В Киеве работала ПВО на фоне вражеских пусков ракет "Кинжал" - КГВА