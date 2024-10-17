росіяни атакували Київ дронами: усі виявлені безпілотники знешкодили, через атаку рф пошкоджено багатоповерхівку
Київ • УНН
Вночі російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Всі виявлені дрони були знешкоджені, але в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. Даних про постраждалих немає.
Російські війська вночі атакували Київ ударними дронами. Усі виявлені над столицею і на підступах до міста безпілотники знешкоджено, але в Деснянському районі внаслідок атаки рф пошкоджено багатоповерховий будинок, повідомили у четвер у КМВА у Telegram, пише УНН.
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"Російська армія вночі знову атакувала столицю України ударними безпілотниками! На Київ російські дрони заходили хвилями і з різних напрямків", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
З вчорашнього вечора і протягом ночі, як повідомляється, повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї. "Внаслідок злагодженої роботи протиповітряної оборони та інших складових сил оборони, всі російські БпЛА, які були виявлені в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста, були знешкоджені (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили)", - зазначив Попко.
"Попередньо, внаслідок атаки російських ударних дронів в Деснянському районі Києва пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. За інформацією на цю хвилину, на трьох поверхах будинку було пошкоджене скління вікон та внутрішнє оздоблення кімнат. Даних щодо потерпілих не надходило", - вказав начальник КМВА.
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу17.10.24, 02:00 • 88803 перегляди