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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали Киев дронами: все обнаруженные беспилотники обезвредили, из-за атаки рф повреждена многоэтажка

россияне атаковали Киев дронами: все обнаруженные беспилотники обезвредили, из-за атаки рф повреждена многоэтажка

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 05:17  •  7154 просмотра

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Ночью российская армия атаковала Киев ударными беспилотниками. Все обнаруженные дроны были обезврежены, но в Деснянском районе поврежден многоквартирный дом. Данных о пострадавших нет.

Российские войска ночью атаковали Киев ударными дронами. Все обнаруженные над столицей и на подступах к городу беспилотники обезврежены, но в Деснянском районе в результате атаки рф поврежден многоэтажный дом, сообщили в четверг в КГВА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками! На Киев российские дроны заходили волнами и с разных направлений", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Со вчерашнего вечера и в течение ночи, как сообщается, воздушную тревогу в городе объявляли 4 раза, суммарно опасность длилась три с половиной часа. Кроме угрозы БПЛА одна из тревог была связана с угрозой применения врагом баллистического оружия. "В результате слаженной работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны, все российские БПЛА, которые были обнаружены в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы)", - отметил Попко.

"Предварительно, в результате атаки российских ударных дронов в Деснянском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом. По информации на эту минуту, на трех этажах дома было повреждено остекление окон и внутренняя отделка комнат. Данных о пострадавших не поступало", - указал начальник КГВА.

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога16 октября 2024, 23:00 • 32648 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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