Сили ППО знешкодили всі російські дрони, які летіли на Київ - КМВА
Київ • УНН
Сили ППО відбили нічну атаку російських дронів на Київ, яка тривала понад 3,5 години.
Сили ППО знешкодили всі ударні безпілотники, якими війська рф цієї ночі намагалися атакувати Київ. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.
Чергова повітряна атака на Київ російських збройних сил. Сьогодні вночі окупанти атакували столицю України безпілотними літальними апаратами. Тактика ворога незмінна - БпЛА заходять на місто з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці тривала понад три з половиною години. Сили оборони знешкодили усі російські дрони, які загрожували столиці,
Нагадаємо
У Дарницькому районі Києва під час російської ворожої атаки постраждала жінка, її госпіталізували і оперують. Про це повідомляє очільник столиці Віталій Кличко.