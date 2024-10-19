Під час нічної ворожої атаки рф на столицю постраждала жінка - Кличко
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва жінка постраждала від уламка ворожого безпілотника, що влетів через вікно балкону. Її госпіталізували та оперують.
У Дарницькому районі Києва під час російської ворожої атаки постраждала жінка. Про це повідомляє очільник столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
У Дарницькому районі столиці під час ворожої атаки постраждала жінка. Її госпіталізували і оперують,
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Зазначається, що невеличкий уламок БпЛА потрапив у помешкання жінки через вікно балкону. Інших ушкоджень у багатоквартирному будинку немає.
Нагадаємо
18 жовтня Сили ППО відбили ворожу атаку безпілотниками на Київ. Бойова робота тривала понад 4,5 години, всі БПЛА були знешкоджені без жертв і руйнувань.