Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева женщина пострадала от обломка вражеского беспилотника, который влетел через окно балкона. Ее госпитализировали и оперируют.
В Дарницком районе Киева во время российской вражеской атаки пострадала женщина. Об этом сообщает глава столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют,
Детали
Отмечается, что небольшой обломок БпЛА попал в квартиру женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет.
Напомним
18 октября Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.