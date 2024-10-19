Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

В Дарницком районе Киева во время российской вражеской атаки пострадала женщина. Об этом сообщает глава столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что небольшой обломок БпЛА попал в квартиру женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет.

Напомним

18 октября Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.