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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

Во время ночной вражеской атаки рф на столицу пострадала женщина - Кличко

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 03:09  •  1203 просмотра

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В Дарницком районе Киева женщина пострадала от обломка вражеского беспилотника, который влетел через окно балкона. Ее госпитализировали и оперируют.

В Дарницком районе Киева во время российской вражеской атаки пострадала женщина. Об этом сообщает глава столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В Дарницком районе столицы во время вражеской атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали и оперируют,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что небольшой обломок БпЛА попал в квартиру женщины через окно балкона. Других повреждений в многоквартирном доме нет.

Напомним

18 октября Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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