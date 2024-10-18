Одна з наймасованіших дронових атак: у Києві ППО працювала 4,5 години, без потерпілих та руйнувань
Київ • УНН
Сили ППО відбили ворожу атаку безпілотниками на Київ. Бойова робота тривала понад 4,5 години, всі БПЛА були знешкоджені без жертв і руйнувань.
Сили протиповітряної оборони вночі збивали ворожі безпілотники в повітряному просторі Києва на його підступах більше ніж 4,5 години. Обійшлось без постраждалих та пошкоджень, повідомили в п'ятницю у КМВА, передає УНН.
Російські війська здійснили одну з наймасованіших атак безпілотниками по цивільному населенню та інфраструктурі України. Ворожі дрони загрожували і Києву. Але завдяки злагодженій роботі Сил Оборони, усі БпЛА які рухалися в бік столиці, були знешкоджені. Бойова робота в повітряному просторі Києва на його підступах велася понад 4,5 години
За даними оперативного зведення, в місті без потерпілих та руйнувань.
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