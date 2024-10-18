Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений

Силы противовоздушной обороны ночью сбивали вражеские беспилотники в воздушном пространстве Киева на его подступах более 4,5 часов. Обошлось без пострадавших и повреждений, сообщили в пятницу в КГВА, передает УНН.

Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БпЛА которые двигались в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часа - говорится в сообщении КГВА.

По данным оперативной сводки, в городе без пострадавших и разрушений.

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