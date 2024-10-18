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Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
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На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
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Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений

Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 05:09  •  5790 просмотра

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Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.

Силы противовоздушной обороны ночью сбивали вражеские беспилотники в воздушном пространстве Киева на его подступах более 4,5 часов. Обошлось без пострадавших и повреждений, сообщили в пятницу в КГВА, передает УНН

Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БпЛА которые двигались в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часа

- говорится в сообщении КГВА.

По данным оперативной сводки, в городе без пострадавших и разрушений.

Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника18 октября 2024, 02:48 • 11581 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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