Одна из самых массированных дроновых атак: в Киеве ПВО работала 4,5 часа, без пострадавших и разрушений
Киев • УНН
Силы ПВО отбили вражескую атаку беспилотниками на Киев. Боевая работа длилась более 4,5 часов, все БПЛА были обезврежены без жертв и разрушений.
Силы противовоздушной обороны ночью сбивали вражеские беспилотники в воздушном пространстве Киева на его подступах более 4,5 часов. Обошлось без пострадавших и повреждений, сообщили в пятницу в КГВА, передает УНН.
Российские войска совершили одну из самых массированных атак беспилотниками по гражданскому населению и инфраструктуре Украины. Вражеские дроны угрожали и Киеву. Но благодаря слаженной работе Сил Обороны, все БпЛА которые двигались в сторону столицы, были обезврежены. Боевая работа в воздушном пространстве Киева на его подступах велась более 4,5 часа
По данным оперативной сводки, в городе без пострадавших и разрушений.
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