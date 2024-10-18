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Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 02:48  •  4675 просмотра

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Румыния подняла 4 истребителя после обнаружения неизвестного дрона, нарушившего воздушное пространство на 14 км в уезде Констанца. Жителям рекомендовали спрятаться, пилоты не смогли обнаружить беспилотник.

Румыния подняла в небо четыре истребителя после того, как небольшой летательный объект, вероятно, дрон, нарушил ее воздушное пространство на глубину до 14 км в юго-восточной части страны, в уезде Констанца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Румынии, пишет УНН.

Детали

«Сигнал радара показал, что сухопутная граница Румынии была пересечена около 16:00 по Гринвичу», - говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, в котором добавляется, что беспилотник был впервые обнаружен направляющимся в Румынию над Черным морем.

Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и два испанских F-18, которые будут выполнять миссии по охране воздушного пространства страны до конца года. Пилоты не обнаружили беспилотник, а жителям округа Констанца было рекомендовано укрыться в укрытие.

Румыния планирует заключить первый контракт на покупку у США истребителей F-3517 июля 2024, 09:09 • 14976 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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