Румыния поднимала четыре истребителя в воздух для перехвата неизвестного беспилотника

Румыния подняла в небо четыре истребителя после того, как небольшой летательный объект, вероятно, дрон, нарушил ее воздушное пространство на глубину до 14 км в юго-восточной части страны, в уезде Констанца. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Румынии, пишет УНН.

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«Сигнал радара показал, что сухопутная граница Румынии была пересечена около 16:00 по Гринвичу», - говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, в котором добавляется, что беспилотник был впервые обнаружен направляющимся в Румынию над Черным морем.

Румыния подняла в небо два истребителя F-16 и два испанских F-18, которые будут выполнять миссии по охране воздушного пространства страны до конца года. Пилоты не обнаружили беспилотник, а жителям округа Констанца было рекомендовано укрыться в укрытие.

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