Румыния рассчитывает подписать соглашение между правительством и США о покупке истребителей последнего поколения F-35 уже осенью этого года, сообщило во вторник министерство обороны страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В сентябре сообщалось, что Румыния планирует приобрести 32 истребителя F-35 у американского производителя Lockheed Martin (LMT.N) на сумму 6,5 миллиарда долларов. Соглашение охватывает логистические и учебные услуги, летные тренажеры и боеприпасы, а также истребители.

Министр обороны страны Ангел Тилвар заявил, что первые самолеты будут поставлены не ранее 2030 года.

Между тем, как отмечается, Румыния приобрела 32 подержанных истребителя F-16 у Норвегии в дополнение к 17, приобретенных у Португалии в 2016 году.

Дополнение

На территорию Румынии неоднократно залетали фрагменты российских беспилотников во время российских атак на Украину. В июне Румыния заявила, что передаст Украине систему Patriot для борьбы с вторжением России.

Добавим

11 июля Украина и Румыния подписали соглашение о безопасности. Согласно ему, Румыния, в частности, вместе с партнерами будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов