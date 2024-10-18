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Актуальне

Безпілотний літальний апарат

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MIM-104 Patriot

Румунія піднімала чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника

Київ • УНН

 • 82199 перегляди

Румунія підняла 4 винищувачі після виявлення невідомого дрона, що порушив повітряний простір на 14 км у повіті Констанца. Жителям рекомендували сховатися, пілоти не змогли виявити безпілотник.

Румунія піднімала чотири винищувачі в повітря для перехоплення невідомого безпілотника

Румунія підняла в небо чотири винищувачі після того, як невеликий літальний об'єкт, ймовірно, дрон, порушив її повітряний простір на глибину до 14 км у південно-східній частині країни, у повіті Констанца. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Румунії, пише УНН.

Деталі

"Сигнал радара показав, що сухопутний кордон Румунії був перетнутий близько 16:00 за Грінвічем", – йдеться в заяві Міністерства оборони Румунії, в якій додається, що безпілотник був вперше виявлений прямуючим до Румунії над Чорним морем.

Румунія підняла в небо два винищувачі F-16 та два іспанські F-18, які будуть виконувати місії з охорони повітряного простору країни до кінця року. Пілоти не виявили безпілотник, а жителям округу Констанца було рекомендовано сховатися в укриття.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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