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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

Силы ПВО обезвредили все российские дроны, которые летели на Киев - КГВА

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 04:20  •  5030 просмотра

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Силы ПВО отбили ночную атаку российских дронов на Киев, которая длилась более 3,5 часов.

Силы ПВО обезвредили все ударные беспилотники, которыми войска рф этой ночью пытались атаковать Киев. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

Очередная воздушная атака на Киев российских вооруженных сил. Сегодня ночью оккупанты атаковали столицу Украины беспилотными летательными аппаратами. Тактика врага неизменна - БпЛА заходят на город с разных направлений. Воздушная тревога в столице продолжалась более трех с половиной часов. Силы обороны обезвредили все российские дроны, которые угрожали столице,

- отметил глава КГВА Сергей Попко.

Напомним

В Дарницком районе Киева во время российской вражеской атаки пострадала женщина, ее госпитализировали и оперируют. Об этом сообщает глава столицы Виталий Кличко.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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