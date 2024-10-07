У Києві після ракетної атаки рф жертв та руйнувань не фіксували - КМВА
Київ • УНН
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків внаслідок ракетної атаки російських військ. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає, інформація уточнюється.
У двох районах Києва зафіксовано падіння уламків внаслідок ракетної атаки російських військ. За попередніми даними, жертв та руйнувань немає, повідомили у понеділок у КМВА у Telegram, пише УНН.
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"Внаслідок ракетної атаки в Соломʼянському районі Києва зафіксовано падіння уламків. Попередньо, без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - повідомив голова КМВА Сергій Попко.
"Також зафіксовано падіння уламків і в Голосіївському районі столиці. Також попередньо без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється", - додав Попко.
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