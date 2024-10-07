В Киеве после ракетной атаки рф жертв и разрушений не фиксировали - КГВА
Киев • УНН
В двух районах Киева зафиксировано падение обломков в результате ракетной атаки российских войск. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, информация уточняется.
В двух районах Киева зафиксировано падение обломков в результате ракетной атаки российских войск. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщили в КГВА, пишет УНН.
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«В результате ракетной атаки в Соломенском районе Киева зафиксировано падение обломков. Предварительно, без жертв и разрушений. Информация уточняется», - сообщил председатель КГВА Сергей Попко.
«Также зафиксировано падение обломков и в Голосеевском районе столицы. Также предварительно без жертв и разрушений. Информация уточняется», - добавил Попко.