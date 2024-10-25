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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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MIM-104 Patriot

Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА

Київ • УНН

 • 110656 перегляди

У ніч на 25 жовтня ППО та РЕБ знешкодили близько 15 ворожих дронів над Києвом у двох хвилях атаки.

Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА

У ніч на 25 жовтня російські військові атакували Київ двома великими хвилями безпілотників, було виявлено та знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністраціїСергій Попко, пише УНН.

Вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - російська федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території курської області та краснодарського краю,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що на столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.

За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України,

– повідомив Попко.

Він також наголосив, що точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.

Доповнення

Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано.

Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються.

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