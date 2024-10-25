Вночі ППО та засоби РЕБ знешкодили до півтора десятка шахедів що атакували Київ - КМВА
Київ • УНН
У ніч на 25 жовтня ППО та РЕБ знешкодили близько 15 ворожих дронів над Києвом у двох хвилях атаки.
У ніч на 25 жовтня російські військові атакували Київ двома великими хвилями безпілотників, було виявлено та знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці. Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністраціїСергій Попко, пише УНН.
Вже пʼятнадцята повітряна атака на Київ за 25 днів жовтня! І знову ворог - російська федерація - застосував виключно безпілотні літальні апарати. Вони були запущені з території курської області та краснодарського краю,
Деталі
Зазначається, що на столицю баражуючі боєприпаси заходили двома великими хвилями. Перший раз повітряну тривогу в Київ оголосили близько опівночі, а вдруге - приблизно о третій ночі. Сумарно нічні тривоги тривали приблизно 4 години.
За цей час було виявлено та у різний спосіб (ППО, РЕБ тощо) знешкоджено до півтора десятка дронів ворога, що загрожували столиці України,
Він також наголосив, що точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили.
Доповнення
Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано.
Інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються.