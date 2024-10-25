У Києві через падіння уламків БПЛА спалахнула пожежа
Київ • УНН
У Дарницькому районі Києва впали уламки збитих російських БПЛА, що призвело до загоряння дерев та трави. Пожежу було оперативно ліквідовано силами рятувальників.
Внаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння на відкритій території у Дарницькому районі Києва. Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко, пише УНН.
Внаслідок сьогоднішньої нічної повітряної атаки безпілотників армії рф по Києву в столиці зафіксовано падіння уламків. Зокрема в Дарницькому районі міста уламки збитих ворожих дронів призвели до загорання на відкритій території дерев та трави. Пожежу оперативно ліквідовано,
Нагадаємо
У Києві та області працювала протиповітряна оборона через загрозу ударних БПЛА російських військ.