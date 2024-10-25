В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков
Киев • УНН
В Дарницком районе Киева упали обломки сбитых российских БПЛА, что привело к возгоранию деревьев и травы. Пожар был оперативно ликвидирован силами спасателей.
В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на открытой территории в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко, пишет УНН.
Вследствие сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии рф по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован,
Напомним
В Киеве и области работала противовоздушная оборона из-за угрозы ударных БПЛА российских войск.