В Киеве из-за падения обломков БПЛА вспыхнул пожар из-за падения обломков

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на открытой территории в Дарницком районе Киева. Об этом сообщает глава КГВА Сергей Попко, пишет УНН.

Вследствие сегодняшней ночной воздушной атаки беспилотников армии рф по Киеву в столице зафиксировано падение обломков. В частности в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован, - говорится в сообщении.

Напомним

В Киеве и области работала противовоздушная оборона из-за угрозы ударных БПЛА российских войск.