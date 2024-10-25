У Києві та області працює ППО - КМВА
Київ • УНН
У Києві та області працює протиповітряна оборона через загрозу ударних БпЛА російських військ. Мешканців закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Під час атаки безпілотників армії рф у столиці та на Київщині працюють сили ППО. Про це повідомляє КМВА, пише УНН.
В Києві триває повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА застосованих збройними силами росії. В столиці та в області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!