В Киеве и области работает ППО - КГВА

Во время атаки беспилотников армии рф в столице и Киевской области работают силы ПВО. Об этом сообщает КГВА, пишет УНН.

В Киеве продолжается воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА примененных вооруженными силами России. В столице и в области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги! - говорится в сообщении.