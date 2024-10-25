Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

В ночь на 25 октября российские военные атаковали Киев двумя большими волнами беспилотников, было обнаружено и обезврежено до полутора десятков дронов врага, которые угрожали столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет УНН.

Уже пятнадцатая воздушная атака на Киев за 25 дней октября! И снова враг - российская федерация - применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории курской области и краснодарского края,

Детали

Отмечается, что на столицу барражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три часа ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа.

За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины,