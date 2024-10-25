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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью ПВО и средства РЭБ обезвредили до полутора десятков шахедов, атаковавших Киев - КГВА

Киев  •  УНН

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В ночь на 25 октября ПВО и РЭБ обезвредили около 15 вражеских дронов над Киевом в двух волнах атаки.

В ночь на 25 октября российские военные атаковали Киев двумя большими волнами беспилотников, было обнаружено и обезврежено до полутора десятков дронов врага, которые угрожали столице. Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет УНН.

Уже пятнадцатая воздушная атака на Киев за 25 дней октября! И снова враг - российская федерация - применил исключительно беспилотные летательные аппараты. Они были запущены с территории курской области и краснодарского края,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что на столицу барражирующие боеприпасы заходили двумя большими волнами. Первый раз воздушную тревогу в Киев объявили около полуночи, а второй раз - примерно в три часа ночи. Суммарно ночные тревоги продолжались примерно 4 часа.

За это время было обнаружено и различными способами (ПВО, РЭБ и т.д.) обезврежено до полутора десятков дронов врага, угрожавших столице Украины,

- сообщил Попко.

Он также отметил, что точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы.

Дополнение

В результате сегодняшней ночной воздушной атаки в столице зафиксировано падение обломков. В частности в Дарницком районе города обломки сбитых вражеских дронов привели к возгоранию на открытой территории деревьев и травы. Пожар оперативно ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало. Данные оперативной сводки уточняются.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКиев
serhii-popkoСергей Попко
kievКиев