Київ відбив атаку ворожих дронів: всі БпЛА знищені
Київ • УНН
Ворожі війська атакували Київ безпілотниками, але всі ворожі БпЛА були знищені. Повітряна тривога тривала понад 2 години, інформації про руйнування чи постраждалих немає.
Загарбники атакували Київ, втім всі ворожі БпЛА були знищені на підступах до столиці. Про це повідомляють начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
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Після одноденної перерви російські війська знову активізувалися, завдаючи ударів по цивільних містах України. Зокрема, ворожі безпілотники намагалися атакувати Київ. Повітряна тривога у столиці тривала понад дві години. На даний момент інформації про руйнування чи постраждалих не надходило. У Київській області продовжується виявлення ворожих дронів, і триває робота протиповітряної оборони щодо їх знищення.
Не виключено, що ворожі безпілотники можуть знову спробувати атакувати Київ, тому мешканців та гостей столиці закликають уважно стежити за сигналами оповіщення і в разі небезпеки використовувати захисні споруди.
На Київщині працює протиповітряна оборона під час повітряної тривоги16.10.24, 07:34 • 75894 перегляди