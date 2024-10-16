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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5576 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Київщині працює протиповітряна оборона під час повітряної тривоги

Київ • УНН

 • 75894 перегляди

У Київській області активовано систему протиповітряної оборони під час повітряної тривоги. Влада закликає жителів залишатися в укриттях та не фіксувати роботу сил оборони.

На Київщині працює протиповітряна оборона під час повітряної тривоги

На Київщині працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння

- йдеться у повідомленні.

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Юлія Котвицька

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