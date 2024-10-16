На Київщині працює протиповітряна оборона під час повітряної тривоги
Київ • УНН
У Київській області активовано систему протиповітряної оборони під час повітряної тривоги. Влада закликає жителів залишатися в укриттях та не фіксувати роботу сил оборони.
На Київщині працює ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Повітряна тривога триває. Просимо всіх залишатися в укриттях.
В області працює ППО.
У жодному разі не робіть фото- та відеофіксацію роботи наших сил оборони, збиття повітряних цілей та їхнього падіння
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