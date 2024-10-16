Атака "Шахедів" виявлена у різних регіонах України
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про атаку безпілотників "Шахед" у кількох областях України. Зафіксовано рух дронів у Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Сумській, Полтавській, Чернігівській та Донецькій областях.
Зафіксована атака "Шахедів" у різних регіонах України. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
- Миколаївщина: безпілотники курсують на захід.
- Південна Вінниччина: рух на північно-західний напрямок.
- Черкащина (район Сміли): безпілотники рухаються на захід.
- Сумщина: курс на південно-західний.
- Полтавщина: також рух на південно-західний напрямок.
- Північ Чернігівщини: безпілотники курсують на південь.
- Донеччина: рух на схід.
Рекомендується залишатися в укриттях та дотримуватися заходів безпеки.
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