БпЛА виявлені над Вінницею та Сумами: можлива робота ППО
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про активність безпілотників у районах Вінниці та Сум. Місцевим жителям рекомендовано залишатися в укриттях через загрозу авіаударів та можливу роботу систем ППО.
В Україні оголошено тривогу через активність безпілотних літальних апаратів у районах Вінниці та Сум. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Місцеві жителі отримали рекомендації залишатися в укриттях, оскільки є загроза авіаударів.
Офіційні джерела попереджають про можливу роботу систем протиповітряної оборони в цих регіонах.
На Сумщині зафіксовано швидкісну ціль у південно-західному напрямку - ПС16.10.24, 03:45 • 64554 перегляди