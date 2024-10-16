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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5664 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Сумщині зафіксовано швидкісну ціль у південно-західному напрямку - ПС

Київ • УНН

 • 64554 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі на Сумщині, що рухається у південно-західному напрямку. Раніше в області було зафіксовано ворожі безпілотники.

На Сумщині зафіксовано швидкісну ціль у південно-західному напрямку - ПС

Зафіксована швидкісна ціль на Сумщині в південно-західному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Додамо

Раніше було поінформовано, що у Сумській області виявлено ворожі БпЛА.

Через Сумську область очікується масований обстріл: повідомляє міський голова Конотопа15.10.24, 22:27 • 47251 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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