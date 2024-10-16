На Сумщині зафіксовано швидкісну ціль у південно-західному напрямку - ПС
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомили про виявлення швидкісної цілі на Сумщині, що рухається у південно-західному напрямку. Раніше в області було зафіксовано ворожі безпілотники.
Зафіксована швидкісна ціль на Сумщині в південно-західному напрямку. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
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Раніше було поінформовано, що у Сумській області виявлено ворожі БпЛА.
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