На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об обнаружении скоростной цели на Сумщине, которая движется в юго-западном направлении. Ранее в области были зафиксированы вражеские беспилотники.
Зафиксирована скоростная цель на Сумщине в юго-западном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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Ранее было проинформировано, что в Сумской области обнаружены вражеские БпЛА.
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