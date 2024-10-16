На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС

ukenru
Эксклюзив
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
  •  100001 просмотра

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Эксклюзив
"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве
  •  91444 просмотра

"В АРМА на высоком уровне популизм": экс-глава общественного совета о необходимости внешнего аудита в агентстве

Эксклюзив
Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром
  •  102253 просмотра

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Эксклюзив
Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции
  •  103456 просмотра

Около 450 миллионов гривен в разных сферах - громады Киевщины во время военного положения продолжают привлекать инвестиции

Эксклюзив
Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА
  •  100133 просмотра

Оценка без осмотра: эксперт раскритиковал процедуру оценки имущества в АРМА

Эксклюзив
Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники
  •  102705 просмотра

Фирма, ранее ремонтировавшая детсады и коллекторы, получит сотни миллионов от «Центрэнерго» на восстановление Змиевской и Трипольской ТЭС и поставку сантехники

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?
  •  125397 просмотра

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Эксклюзив
НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса
14 октября 2024, 12:18  •  122443 просмотра

НАПК начало проверку конфликта интересов у директора НАБУ Кривоноса

Эксклюзив
Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной
14 октября 2024, 10:23  •  136023 просмотра

Стажировка учителей, совместные спортивные соревнования после войны - мэр Броваров об углублении сотрудничества с городом-побратимом Еной

Эксклюзив
Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября
14 октября 2024, 07:21  •  139476 просмотра

Полнолуние внесет свои коррективы: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17-20 октября

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Политики США давят на Зеленского, чтобы мобилизовать с 18 лет - Лещенко

Политики США давят на Зеленского, чтобы мобилизовать с 18 лет - Лещенко

  •  32823 просмотра
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  27891 просмотра
Сертификация "Укрэнерго" не влияет на импорт электроэнергии - Секретариат Энергетического Сообщества

Сертификация "Укрэнерго" не влияет на импорт электроэнергии - Секретариат Энергетического Сообщества

  •  16491 просмотра
Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО

Уже есть определенные решения по "шахедам" и некоторым видам ракет: Зеленский об усилении ПВО

  •  18471 просмотра
Бизнес и власть Одесской области объединились для создания первого в Украине инклюзивного дома

Бизнес и власть Одесской области объединились для создания первого в Украине инклюзивного дома

  •  20130 просмотра
публикации
Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности

Удобные подъемники и пандусы: как в Броварах решают вопрос безбарьерности
Эксклюзив

  •  100005 просмотра
Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

Сроки досудебного расследования по делу экс-министра Сольского истекут через два месяца - доказательств виновности нет

  •  101792 просмотра
Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

Система гнилая изнутри: эксперт прокомментировал отсутствие реакции руководства НБУ на скандалы с участием подчиненных

  •  105145 просмотра
Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

Реформа МСЭК: громкое название или реальные изменения?

  •  125399 просмотра
Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

Три недели без общественного контроля: почему деятельность АРМА вызывает все больше вопросов

14 октября 2024, 13:48  •  127944 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

В роскошном швейцарском отеле установили фигуру бродяги

  •  27883 просмотра
15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

15 октября: Всемирный день мытья рук, Международный день сельских женщин

  •  118313 просмотра
14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября: День рождения Винни-Пуха, Всемирный день стандартизации

14 октября 2024, 03:03  •  121288 просмотра
CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

CD Projekt RED анонсировала комикс The Little Witcher о Геральте, который воспитывает маленькую Цири

13 октября 2024, 15:56  •  107507 просмотра
С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

С помощью ДНК-анализа ученые выяснили истинное происхождение Христофора Колумба

13 октября 2024, 14:46  •  107845 просмотра
Актуальное
На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС

На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 00:45  •  656 просмотра

Read in English

Воздушные Силы ВСУ сообщили об обнаружении скоростной цели на Сумщине, которая движется в юго-западном направлении. Ранее в области были зафиксированы вражеские беспилотники.

Зафиксирована скоростная цель на Сумщине в юго-западном направлении. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Добавим

Ранее было проинформировано, что в Сумской области обнаружены вражеские БпЛА.

Через Сумскую область ожидается массированный обстрел: сообщает городской голова Конотопа15 октября 2024, 19:27 • 12722 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины