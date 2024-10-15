Через Сумскую область ожидается массированный обстрел: сообщает городской голова Конотопа
Киев • УНН
Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об ожидаемом массированном ударе около 120 дронов через Сумскую область до 02:00. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пусках вражеских КАБ на Сумщину.
Через Сумскую область ожидается массированный удар дронами. Об этом сообщает городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.
Сегодня кстати ожидается до 02:00 через Сумскую область около 120 шахедов
Напомним
Ранее Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о пусках вражеских КАБ на Сумщину.
россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь14 октября 2024, 05:32 • 13510 просмотров