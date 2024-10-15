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Через Сумскую область ожидается массированный обстрел: сообщает городской голова Конотопа

Через Сумскую область ожидается массированный обстрел: сообщает городской голова Конотопа

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 19:27  •  6342 просмотра

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Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил об ожидаемом массированном ударе около 120 дронов через Сумскую область до 02:00. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пусках вражеских КАБ на Сумщину.

Через Сумскую область ожидается массированный удар дронами. Об этом сообщает городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает УНН.

Сегодня кстати ожидается до 02:00 через Сумскую область около 120 шахедов

- заявил Артем Семенихин.

Напомним

Ранее Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о пусках вражеских КАБ на Сумщину.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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