россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь

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Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу
12 октября 2024, 11:21  •  122185 просмотра

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксклюзив
Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов
11 октября 2024, 13:16  •  152249 просмотра

Из шести музеев пяти деоккупированных областей Украины рф похищено почти 35 тыс. экспонатов

Эксклюзив
Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ
11 октября 2024, 10:16  •  165145 просмотра

Сомнительные судебные экспертизы и проблемы с эффективностью: общественность раскритиковала работу детективов на встрече с международными аудиторами НАБУ

Эксклюзив
Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
10 октября 2024, 16:55  •  183923 просмотра

Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

Эксклюзив
"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства
10 октября 2024, 14:39  •  170643 просмотра

"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

Эксклюзив
Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
10 октября 2024, 13:44  •  148697 просмотра

Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
10 октября 2024, 12:23  •  136519 просмотра

беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование

Эксклюзив
Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
10 октября 2024, 12:19  •  115812 просмотра

Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
10 октября 2024, 08:55  •  108776 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  107883 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь

россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 05:32  •  648 просмотра

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Ночью и утром российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Атаке подверглись Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская и Глуховская громады, зафиксировано 9 взрывов.

Ночью и утром российские войска совершили 9 обстрелов Сумской области управляемыми авиабомбами (КАБ), зафиксировано 9 взрывов, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области (пуски авиабомб КАБ). Зафиксировано 9 взрывов

- сообщили в ОВА.

Обстрелам, как указано, подверглись Краснопольская (1 взрыв), Тростянецкая (2 взрыва), Великописаревская (1 взрыв), Глуховская (5 взрывов) громады.

Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко8 октября 2024, 13:28 • 11474 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война