россияне обстреляли 4 громады Сумской области КАБами: 9 взрывов за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 9 обстрелов приграничных территорий Сумской области. Атаке подверглись Краснопольская, Тростянецкая, Великописаревская и Глуховская громады, зафиксировано 9 взрывов.
Ночью и утром российские войска совершили 9 обстрелов Сумской области управляемыми авиабомбами (КАБ), зафиксировано 9 взрывов, сообщили в Сумской ОВА в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области (пуски авиабомб КАБ). Зафиксировано 9 взрывов
Обстрелам, как указано, подверглись Краснопольская (1 взрыв), Тростянецкая (2 взрыва), Великописаревская (1 взрыв), Глуховская (5 взрывов) громады.
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