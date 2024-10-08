Армия рф осуществила в сентябре более 3,5 тыс. обстрелов Черниговщины, Сумщины и Харьковщины - Демченко
Киев • УНН
В сентябре РФ осуществила более 3,5 тыс. обстрелов по Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Большинство ударов пришлось на Сумскую область, где враг активно использует авиацию и ударные БПЛА.
В сентябре пограничники зафиксировали более 3,5 тысячи вражеских обстрелов по территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Большинство из этих ударов армия рф нанесла по территории Сумщины, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга во вторник, передает УНН.
По границе с Россией ситуация остается непростой. Фактически ежедневно враг продолжает обстреливать территорию Украины. И в пределах Черниговщины, Сумщины, Харьковщины только в течение сентября нашими пограничными нарядами, пограничными подразделениями, группами было зафиксировано более 3,5 тысячи обстрелов, которые совершил враг по территории этих областей. Большинство обстрелов приходится по Сумскому направлению
Как указал спикер ГПСУ, в последнее время наблюдается активность применения врагом БПЛА ударного типа, которыми он ударяет по украинской границе.
Также он отметил, что большинство обстрелов рф приходится по населенным пунктам. «Враг фактически продолжает бить по мирным людям, подтверждая свой статус страны - террористы».
По Сумскому направлению наблюдается активность применения врагом авиации для нанесения ударов. Меньше обстрелов приходится по Черниговщине, добавил Демченко.
Террористы обстреляли Сумскую область: 143 взрыва7 октября 2024, 22:18 • 15678 просмотров