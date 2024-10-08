Армія рф здійснила у вересні понад 3,5 тис. обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини - Демченко
Київ • УНН
У вересні РФ здійснила понад 3,5 тис. обстрілів по Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Більшість ударів припала на Сумщину, де ворог активно використовує авіацію та ударні БПЛА.
У вересні прикордонники зафіксували понад 3,5 тисячі ворожих обстрілів по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Більшість із цих ударів армія рф завдала по території Сумщини, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко під час брифінгу у вівторок, передає УНН.
По кордону з росією ситуація залишається непростою. Фактично щоденно ворог продовжує обстрілювати територію України. І в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини тільки протягом вересня нашими прикордонними нарядами, прикордонними підрозділами, групами було зафіксовано понад 3,5 тисячі обстрілів, які здійснив ворог по території цих областей. Більшість обстрілів припадає по Сумському напрямку
Як вказав речник ДПСУ, останнім часом спостерігається активність застосування ворогом БПЛА ударного типу, якими він вдаряє по українському прикордонню.
Також він наголосив, що більшість обстрілів рф припадає по населених пунктах. "Ворог фактично продовжує бити по мирним людям, підтверджуючи свій статус країн - терористи".
По Сумському напрямку спостерігається активність застосування ворогом авіації для завдання ударів. Менше обстрілів приходиться по Чернігівщині, додав Демченко.
Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи 08.10.24, 01:18 • 17375 переглядiв