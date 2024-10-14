росіяни обстріляли 4 громади Сумщини КАБами: 9 вибухів за ніч
Київ • УНН
Вночі та зранку російські війська здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Сумської області. Атаки зазнали Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська та Глухівська громади, зафіксовано 9 вибухів.
Вночі та зранку російські війська здійснили 9 обстрілів Сумської області керованими авіабомбами (КАБ), зафіксовано 9 вибухів, повідомили у Сумській ОВА у понеділок у Telegram, пише УНН.
Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області (пуски авіабомб КАБ). Зафіксовано 9 вибухів
Обстрілів, як вказано, зазнали Краснопільська (1 вибух), Тростянецька (2 вибухи), Великописарівська (1 вибух), Глухівська (5 вибухів) громади.
Армія рф здійснила у вересні понад 3,5 тис. обстрілів Чернігівщини, Сумщини та Харківщини - Демченко 08.10.24, 16:28 • 12011 переглядiв