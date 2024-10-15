Через Сумську область очікується масований обстріл: повідомляє міський голова Конотопа
Київ • УНН
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін повідомив про очікуваний масований удар близько 120 дронів через Сумщину до 02:00. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про пуски ворожих КАБ на Сумщину.
Через Сумщину очікується масований удар дронами. Про це повідомляє міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає УНН.
Сьогодні до речі очікується до 02:00 через Сумщину близько 120 шахедів
Нагадаємо
Раніше Повітряні Сили Збройних Сил України попереджали щодо пусків ворожих КАБ на Сумщину.
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