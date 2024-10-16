БпЛА обнаружены над Винницей и Сумами: возможна работа ПВО
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об активности беспилотников в районах Винницы и Сум. Местным жителям рекомендовано оставаться в укрытиях из-за угрозы авиаударов и возможной работы систем ПВО.
В Украине объявлена тревога из-за активности беспилотных летательных аппаратов в районах Винницы и Сум. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Местные жители получили рекомендации оставаться в укрытиях, поскольку есть угроза авиаударов.
Официальные источники предупреждают о возможной работе систем противовоздушной обороны в этих регионах.
На Сумщине зафиксирована скоростная цель в юго-западном направлении - ПС16 октября 2024, 00:45 • 3308 просмотров