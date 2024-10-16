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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 02:19  •  941 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают об атаке беспилотников «Шахед» в нескольких областях Украины. Зафиксировано движение дронов в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Донецкой областях.

Зафиксирована атака «Шахедов» в разных регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

- Николаевщина: беспилотники курсируют на запад.

- Южная Винницкая область: движение на северо-западное направление.

- Черкасская область (район Смелы): беспилотники движутся на запад.

- Сумщина: курс на юго-западный.

- Полтавщина: также движение на юго-западное направление.

- Север Черниговщины: беспилотники курсируют на юг.

- Донетчина: движение на восток.

Рекомендуется оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.

БпЛА обнаружены над Винницей и Сумами: возможна работа ПВО16 октября 2024, 01:29 • 2673 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
poltavskaya-oblastПолтавская область
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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