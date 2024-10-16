Атака «Шахедов» обнаружена в разных регионах Украины
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об атаке беспилотников «Шахед» в нескольких областях Украины. Зафиксировано движение дронов в Николаевской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Донецкой областях.
Зафиксирована атака «Шахедов» в разных регионах Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
- Николаевщина: беспилотники курсируют на запад.
- Южная Винницкая область: движение на северо-западное направление.
- Черкасская область (район Смелы): беспилотники движутся на запад.
- Сумщина: курс на юго-западный.
- Полтавщина: также движение на юго-западное направление.
- Север Черниговщины: беспилотники курсируют на юг.
- Донетчина: движение на восток.
Рекомендуется оставаться в укрытиях и соблюдать меры безопасности.
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