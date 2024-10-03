На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги
Киев • УНН
В Киевской области активирована система противовоздушной обороны из-за воздушной тревоги. Власти призывают граждан оставаться в укрытиях и не фиксировать работу сил обороны.
На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях, в области работает ПВО.
Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения
Напомним
Ранее сообщалось, что в столице прогремели взрывы.
В столице прогремели взрывы2 октября 2024, 23:31 • 3087 просмотров