На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги

На Киевщине работает противовоздушная оборона. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.

Воздушная тревога продолжается. Просим всех оставаться в укрытиях, в области работает ПВО.



Ни в коем случае не делайте фото- и видеофиксацию работы наших сил обороны, сбивания воздушных целей и их падения

- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее сообщалось, что в столице прогремели взрывы.

В столице прогремели взрывы