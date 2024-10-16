Киев отразил атаку вражеских дронов: все БпЛА уничтожены

Захватчики атаковали Киев, впрочем все вражеские БпЛА были уничтожены на подступах к столице. Об этом сообщают начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

После однодневного перерыва российские войска снова активизировались, нанося удары по гражданским городам Украины. В частности, вражеские беспилотники пытались атаковать Киев. Воздушная тревога в столице продолжалась более двух часов. На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало. В Киевской области продолжается выявление вражеских дронов, и продолжается работа противовоздушной обороны по их уничтожению.

Не исключено, что вражеские беспилотники могут снова попытаться атаковать Киев, поэтому жителей и гостей столицы призывают внимательно следить за сигналами оповещения и в случае опасности использовать защитные сооружения.

На Киевщине работает противовоздушная оборона во время воздушной тревоги