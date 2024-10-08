У Києві та області повітряна тривога через загрозу дронів, на Київщині працює ППО
Київ • УНН
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Сили ППО працюють по цілях, населення закликають прямувати до укриттів.
У Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу на тлі загрози безпілотників, працюють сили ППО в області, повідомили у КМВА та Київській ОВА у вівторок у Telegram, пише УНН.
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У Києві та області оголошено повітряну тривогу.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.
У Київській ОВА також попередили про дронову загрозу.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - вказали в ОВА у Telegram.
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