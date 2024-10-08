В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО

В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы беспилотников, работают силы ПВО в области, сообщили в КГВА и Киевской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

В Киеве и области объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.

В Киевской ОВА также предупредили о дроновой угрозе.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - указали в ОВА в Telegram.

Киевщина ночью и утром подверглась ракетно-дроновой атаке: без пострадавших, обломки сбитых целей упали в 4-х районах