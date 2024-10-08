В Киеве и регионе воздушная тревога из-за угрозы дронов, в Киевской области работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Силы ПВО работают по целям, население призывают направляться в укрытия.
В Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога на фоне угрозы беспилотников, работают силы ПВО в области, сообщили в КГВА и Киевской ОВА во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
В Киеве и области объявлена воздушная тревога.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - отметил Сергей Попко, начальник КГВА.
В Киевской ОВА также предупредили о дроновой угрозе.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - указали в ОВА в Telegram.
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